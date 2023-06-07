RTÜK affetmedi: Seçim yayınları nedeniyle dört televizyon kanalına ceza

RTÜK, Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.
"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"
"Seçim sonucuna saygım yok olmayacak da"
Oy pusulası algısı da yaptırıma uğradı
Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Cemal Enginyurt'un yayını ceza getirdi
RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.