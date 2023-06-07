|
Gündem

RTÜK affetmedi: Seçim yayınları nedeniyle dört televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı. Seçim döneminde FOX TV'ye program konuğu Çiğdem Toker'in yayında kullandığı skandal ifadeler, Halk TV'ye ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri nedeniyle ceza kesti.

16:38 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
RTÜK, Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK, Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.


"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"

FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in
"...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"
sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.


"Seçim sonucuna saygım yok olmayacak da"

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın
"...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı"
sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.


Oy pusulası algısı da yaptırıma uğradı

Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.


Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın
"Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum" s
özleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.


Cemal Enginyurt'un yayını ceza getirdi

RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.





#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
#Fox Tv
#Halk Tv
#RTÜK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul, Esenler’de sahte kimlik ve pasaport yapılan matbaaya operasyon düzenlendi