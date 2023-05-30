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RTÜK seçim sonrası harekete geçti: Altı kanala inceleme başlatıldı

RTÜK, seçim sonrası CHP'nin fonladığı televizyon kanallarına yönelik harekete geçti. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edilen 6 kanal hakkında inceleme başlatıldı.

12:07 . 30/05/2023 Salı
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Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldı.

Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiası ile Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu.


RTÜK'ün açıklamasında, seçim yayınında FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in
“Demokrasi sandıktan ibaret değildir”
dediği belirtildi. Açıklamada, bu sözler ile yayının tamamının uzmanlar tarafından raporlaştırılmaya başlandığı da kaydedildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"






#RTÜK
#tv kanalı
#ceza
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