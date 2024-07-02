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RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Medyamız bilgi kirliliğinden uzak durmalı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" ifadelerini kullandı.

16:50 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 16:55 - 2/07/2024 Salı
DHA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişiminin, ülke olarak dikkatle takip edildiğini belirtti.


Mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini çoğu kimsenin görmediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kayseri ilimizde yaşanan münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişimini ülke olarak dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizde bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda gerçek olayın seyrini maalesef çok kimse görmemektedir. Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir"





Görüntüsü ortaya çıktı: Kayseri'deki provokasyona kamyonla sabıkalı taşındı

Kayseri'deki provokasyona sabıkalıların kamyonla taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Çocuğun istismar olayı sonrası, Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe veren kişiler, bir gün önce çeşitli ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada, provokatif eylemler sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanların 285'inin, çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğununu duyurdu.


#RTÜK
#Kayseri
#Ebubekir Şahin
#sosyal medya
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