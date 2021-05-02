Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem RTÜK Başkanı Şahinden talimat açıklaması Çok yazık
ANKARA

RTÜK Başkanı Şahin'den 'talimat' açıklaması: Çok yazık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon yöneticilerine özel hattan 'talimat yolladığı' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, kendisini hedef alan RTÜK üyesi İlhan Taşcı'ya yanıt verdiği paylaşımda, "Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Çok yazık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
RTÜK Başkanı Şahinden talimat açıklaması: Çok yazık
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK tarafından, medya kuruluşları temsilcilerine mesaj gönderildi.

Televizyonlarda yayınlanan bazı görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığının tespit edildiği belirtilen uyarıda şöyle denildi:

  • Özellikle tam kapanma döneminde, başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir. Bilindiği üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde '…görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.' hükmü yer almaktadır. Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için yapılan yayınlarda, kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

RTÜK üyesi Taşcı'dan Şahin'e tepki

Söz konusu açıklama sonrası RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gönderilen mesaj nedeniyle RTÜK Başkanı Şahin'e tepki gösterdi. Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir 'talimat' gönderdi." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den yanıt: Çok yazık

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçı'ya cevap verdi.

Şahin, "Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi
GÜNDEM
Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi

RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
OYNAT 02:54
RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaptı. Şahin, 'Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor' sorusu üzerine, “Kanalların tamamı ceza yemiyor ki, aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor. Ben nasıl idare edeceğim bu sistemi? Hükümet çizgisinde olan kanallar da ceza yiyor. 20'nin üzerinde kanala ceza verdik.' dedi. Şahin, 'Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine talimat geldiği' iddialarına ilişkin ise, “Bize kimseden talimat gelmedi. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den dört, CHP'den ve MHP'den ikişer kişi, bir tane de HDP'den gelen arkadaşımız var. Çoğulcu bir yapı var, çıkan kararların talimata göre verildiği iddiaları mantıksız.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.