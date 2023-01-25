RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Geçtiğimiz dönemde salgın sürecini geride bıraktıktan sonra çok yoğun bir yıl geçirdik. Ertelemek zorunda kaldığımız pek çok çalışmayı çalışma arkadaşlarımın azmiyle başarıyla hayata geçirdik. Sayın Üyelerimizin desteği ve gayretleriyle alanımıza yönelik olarak ortaya koyduğumuz verimli etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduk. İletişim alanındaki paydaşlarımızla meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attık. Her zaman ifade ettiğim gibi Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında millî güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Millî ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz.