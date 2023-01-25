RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

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Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK Başkan Vekili yeniden Orhan Karadaş oldu.
TRT'nin haberine göre başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Şahin ve Başkan Vekili Karadaş, Üst Kurul Üyelerine teşekkür etti. Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti;