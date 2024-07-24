RTÜK'ten cinsel içerikli animasyon filmi 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapıma ceza

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "15 Temmuz'da vatanımızı işgal girişimine hazırlanan üst akıl, şimdi de Türk aile yapısını hedef almıştır. Aile kurumunu çökertmek için LGBT başta olmak üzere bütün sapkın ideolojileri, düşünceleri içimize sokmak için faaliyet yürütüyorlar. Kanser hücresi gibi olan bu örgüte karşı çok daha uyanık olmalıyız. PKK'yla, bizle uğraşan kim varsa onlarla mücadelemiz belli ama bunlar çok daha tehlikeli" dedi.