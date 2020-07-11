Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rumlar Ayasofya kararına çıldırdı Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır
POLİTİKA

Rumlar Ayasofya kararına çıldırdı: Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır

Ayasofya'nın ibadete açılması dünyanın gündemine oturdu. Seksen altı yıllık sürgünün bitmesi, Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Ancak kararı hazmedemeyenler, haddini aşan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Onlardan birisi de Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis oldu. Rum lider, kararı yeni bir 'meydan okuma' olarak niteleyerek “Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

Milyonların beklediği karar dün açıklandı ve Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ancak bu durum geniş bir kesimi rahatsız etti. Onlardan birisi de Rumlar oldu.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz sözler: Türkiye'nin Ayasofya kararı AB'yle ilişkilerini de etkileyecek
GÜNDEM
Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz sözler: Türkiye'nin Ayasofya kararı AB'yle ilişkilerini de etkileyecek

"Yeni bir sorun daha ortaya çıkaracak"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs lideri Anastasiadis, müzeye çevrilmesini içeren 1934 tarihli kararın iptali ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülecek olmasına ilişkin, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından Arap gazeteciler memnun: Tarihi bir adım
HAYAT
Ayasofya'nın ibadete açılmasından Arap gazeteciler memnun: Tarihi bir adım

Ayasofya’nın dirilişi fetret devrinin bitişidir
GÜNDEM
Ayasofya’nın dirilişi fetret devrinin bitişidir

  • Anastasiadis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tepki çeken sözler sarfederek, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı
HAYAT
Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı

Rum Kesimi'nin Ayasofya rahatsızlığı

Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

Abone Ol Google News
Türkiyenin en yüksek köprüsü açılıyor

Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene videokonferans ile katılıyor.
UNESCOya madde madde cevap

UNESCO'ya madde madde cevap

​Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya: Asla etkilememekte.
Otobüse binince ekipler alarma geçti

Otobüse binince ekipler alarma geçti

​Korona alarmında gerçek hastanede ortaya çıktı.
Sevinçten ağladık

Sevinçten ağladık

26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir o anları anlattı...
Tüm hesapları bozacağız

Tüm hesapları bozacağız

​MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İçinde bir mektep ve medrese olsun.
14 bin liradan satılıyor

14 bin liradan satılıyor

​Altın kemerden sonra gelinlerin yeni modası.
Tarihin utanç günü

Tarihin utanç günü

Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı

​Kimsenin yüzüne bakmadığı araçlar şimdilerde yok satıyor.

​İngiltere'de ırkçı gruplar harekete geçti.

Ayasofya'nın açıldığını duyan gencin sevinci...
Hadsiz Yunan!

Hadsiz Yunan!

Yunanistan ​'Ayasofya' üzerinden tehditler savuruyor
'Açamaz' dedim<br> yanılmışım!

'Açamaz' dedim
yanılmışım!

Akşener'in Ayasofya yorumu gündem oldu

Şampiyonluk mücadelesi veren takımını böyle izledi.

​Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, okulların düzeni ile ilgili konuştu.
Açık açık söyledi

Açık açık söyledi

Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak.

​Christoph Daum iş başvurusunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.