Rumlar Ayasofya kararına çıldırdı: Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır

Milyonların beklediği karar dün açıklandı ve Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ancak bu durum geniş bir kesimi rahatsız etti. Onlardan birisi de Rumlar oldu.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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GÜNDEM Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz sözler: Türkiye'nin Ayasofya kararı AB'yle ilişkilerini de etkileyecek

"Yeni bir sorun daha ortaya çıkaracak"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs lideri Anastasiadis, müzeye çevrilmesini içeren 1934 tarihli kararın iptali ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülecek olmasına ilişkin, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır” dedi.

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Anastasiadis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tepki çeken sözler sarfederek, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

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Rum Kesimi'nin Ayasofya rahatsızlığı

Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.