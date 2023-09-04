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Rus basını Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladığı yemeğin menüsünü paylaştı: 'Kuş sütü' bile vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi şehrine gitti. Rus basını iki liderin bir araya geldiği öğle yemeğinin menüsünü paylaştı. Erdoğan'a Gürcü mutfağının vazgeçilmezlerinden 'Harço' çorbası ve 'kuş sütü' tatlısı ikram ettiği belirtildi.

21:46 . 4/09/2023 Pazartesi
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Rus basını, Türk heyetine ikram edilen menüyü paylaştı.

Rus basını, Türk heyetine ikram edilen menüyü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinde günübirlik çalışma ziyaretini tamamladı. Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvenin ardından akşam saatlerinde yurda döndü. Putin, Erdoğan'ı Soçi'de ağırlarken, müzakereler öğle yemeğinde de devam etti. Rus basını, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı.

Rus basını liderlerin menüsünü paylaştı

Türkrus isimli haber sitesinin RIA_Kremlinpool isimli siteye dayandırdığı habere göre; Putin ile Erdoğan'ın çalışma yemeğinin menüsünde, önce salatalık ve avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu ikram edildi.

Ardından etli Harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu.

Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu.

'Kuş sütü' bile vardı

Menüdeki tatlı ise "kuş sütü"ydü. Rusçasıyla, "Ptiçye moloko" SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri olarak patenti alınmış nadir Sovyet pastalarından biri olarak biliniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Soçi
32 dakika önce
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