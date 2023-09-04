Rus basını Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladığı yemeğin menüsünü paylaştı: 'Kuş sütü' bile vardı

Rus basını, Türk heyetine ikram edilen menüyü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinde günübirlik çalışma ziyaretini tamamladı. Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvenin ardından akşam saatlerinde yurda döndü. Putin, Erdoğan'ı Soçi'de ağırlarken, müzakereler öğle yemeğinde de devam etti. Rus basını, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı.
Rus basını liderlerin menüsünü paylaştı
Türkrus isimli haber sitesinin RIA_Kremlinpool isimli siteye dayandırdığı habere göre; Putin ile Erdoğan'ın çalışma yemeğinin menüsünde, önce salatalık ve avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu ikram edildi.
Ardından etli Harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu.
Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu.
'Kuş sütü' bile vardı
Menüdeki tatlı ise "kuş sütü"ydü. Rusçasıyla, "Ptiçye moloko" SSCB döneminin en ünlü tatlılarından biri olarak patenti alınmış nadir Sovyet pastalarından biri olarak biliniyor.