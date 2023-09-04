Rus basını Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladığı yemeğin menüsünü paylaştı: 'Kuş sütü' bile vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Erdoğan, ''Dış ticaret hacmimizin artması bizi mutlu ediyor. Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler devam ediyor. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması ayrı bir zenginlik. Tahıl konusunda mesaj, az gelişmiş ülkeler için önemli olacak'' dedi. Putin, ''Liderliğiniz sayesinde ilişkilerimiz gelişiyor. Yakın zamanda gaz ve diğer konularda önemli adımlar atacağız. Güvenlik, Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konularını konuşacağız'' ifadelerini kullandı.