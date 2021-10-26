Gündem Rus basınından 10 ülkenin büyükelçinin geri adımı yorumu Erdoğanın karşısında dize geldiler
POLİTİKA

Rus basınından 10 ülkenin büyükelçinin geri adımı yorumu: Erdoğan'ın karşısında dize geldiler

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayımlayan ABD başta olmak üzere 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istenmeyen adam ilan edilecekler” restinden sonra geri adım attı. Geniş yankı uyandıran geri vites, Rus basınında da manşetlere taşındı. Erdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, "Zorluğu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının." denildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Rus basınından 10 ülkenin büyükelçinin geri adımı yorumu: Erdoğanın karşısında dize geldiler
Recep Tayyip Erdoğan

Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan ederiz" şeklindeki tepkisinin ardından geri adım attı. Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim." ifadesini kullanmıştı.

"TÜM SAVAŞI ERDOĞAN ÜSTLENDİ"

Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından geri adım atmak zorunda kalan söz konusu elçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini işaret ederek, "İç işlerinize karışmayız." dedi. Rus basınından Kommersant gazetesi, yaşananları aktardı.

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"10 ÜLKEYE MEYDAN OKUDU"

"Recep Tayyip Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ile ilişkilerde bir 'kırmızı çizgi' olarak nitelendirdiği ülkesinin iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti." denildi. Erdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, bunların "Zorluğu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının." olduğu kaydedildi.

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Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi.

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