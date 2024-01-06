Rus hackerlar Ukrayna telekom devine sızdı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Rus bilgisayar korsanlarının 2023 yılı Mayıs ayından itibaren Ukrayna telekom devi Kyivstar’ı hackleyerek sisteminin içine sızdıkları ortaya çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Siber Güvenlik Departmanı Başkanı Illia Vitiuk’un Reuters’a verdiği demece göre, Ukrayna’nın en büyük telekom operatörü olan olan Kyivstar’a yapılan siber saldırıdan şirketin 24 milyondan fazla müşterisi etkilendi. Siber saldırı 12 Aralık’tan itibaren kullanıcıların telefonlarının çekmemesine neden olurken banka hizmetlerinde aksamalar olduğu açıklandı.

KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Saldırıların tüm Batı dünyası için bir ders niteliğinde olduğunu belirten Vitiuk, “Saldırılar tüm Batı dünyasına kimsenin aslında dokunulmaz olmadığını anlamaları için büyük bir mesaj, büyük bir uyarı” dedi. Kyivstar’ın siber güvenliğe fazlaca yatırım yapan zengin bir şirket olduğunu hatırlatan Vitiuk, telekominikasyon alanında en güvenilir kalelerinden birinde bu hezimeti yaşadıklarına işaret etti.

AYLARCA SİSTEMİ KONTROL ETTİLER

Saldırının binlerce sanal sunucu ve bilgisayar da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi yok ettiğini söyleyen Vitiuk, Rus hacker saldırısını ‘bir telekom operatörünün merkezini tamamen yok eden yıkıcı bir siber saldırının muhtemelen ilk örneği’ olarak niteledi. SBU’nun yapmış olduğu soruşturmada Rus hackerların muhtemelen 2023 Mart’ta ya da daha önceki aylarda Kyivstar’ın sistemine sızmaya çalıştıkları tespit edilirken en geç mayıs ayı itibariyle de sistemin içine sızmayı başardıkları belirtildi. 12 Aralık’tan itibaren şirketin hizmetlerinde aksamalar yaşanması sebebiyle de muhtemelen kasım ayı sonunda Rus hackerların sisteme tam erişim sağladıkları düşünülüyor.

ATM’LER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Rus bilgisayar korsanlarının Ukraynalı kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalabilecek ve telefonlarının konumlarını anlayabilecek kadar ileriye gittiğini belirten Vitiuk, hackerların SMS mesajlarına müdahale edebilecek ve belki de sosyal medya hesaplarını çalabilecek kadar sistem içinde erişime sahip olduklarını belirtti. Fakat şu ana kadar kişisel ve abone verilerinin çalındığına dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığını kaydetti. Mağdur olan Kyivstar müşterileri, başka SIM kart satın almak için diğer markaların bayiliklerine akın ederken, dükkanlar önünde büyük kuyruklar oluştu. Çok sayıda bölgede ATM’ler kullanılamaz hale gelirken, bazı kentlerde Rus saldırısı sırasında çalan sirenlerin çalışmadığı kaydedildi.

ALTYAPI TAMAMEN SİLİNDİ

Siber saldırı neticesinde Ukraynalı kullanıcılar telefon sinyali ve bankacılık hizmetlerine erişme noktasında sıkıntı yaşarken saldırının Ukrayna ordusuna farklı algoritmalar ve protokoller kullanması ve telekom şirketlerine bağlı olmaması sebebiyle ciddi bir etkisinin olmadığı ifade edildi. Siber Güvenlik Departmanı Başkanı, Kyivstar’ın altyapısının silindiği ve neredeyse her şeyin yok olduğu için saldırıyı araştırmanın daha da zorlaştığını belirtirken yine de saldırının Rus askeri istihbarat siber savaş birimi olan Sandworm tarafından gerçekleştirildiğinden oldukça emin olduklarını söyledi. SBU tarafından Sandworm’a bağlı olduğuna inanılan Solntsepyok adlı bir grup, saldırıyı kendilerinin yaptıklarını iddia etmişti.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Kyivstar’ın CEO’su Oleksandr Komarov, şirketin hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başlamasının yaklaşık bir hafta ardından 20 Aralık’ta yaptığı açıklamada şirketin tüm hizmetlerinin ülke genelinde tamamen geri yüklendiğini söylemişti. Vitiuk, “Kesintinin ardından operatöre daha fazla zarar vermeyi amaçlayan bir dizi yeni girişimde bulunuldu” diyerek saldırıların sürdüğünü kaydetti. Kyivstar müşterisi yaklaşık 1,1 milyon Ukraynalının küçük kasaba ve köylerde yaşadığını belirten Vitiuk, bu kişilerin başka sağlayıcıların bulunmadığını ve hayatla bağlarının neredeyse koptuğunu kaydetti.

Batı Ukrayna’ya 203 milyar dolar verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve bu kapsamda 203 milyar dolardan fazla para harcadığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve NATO üyesi ülkelerin 500’den fazla uzay aracının (uydu vb.) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarına çalıştığı belirtildi. Yabancı ülkelerin Ukrayna’ya 1600’den fazla topçu sistemi, 200’den fazla hava savunma sistemi 5 bin 220’den fazla tank ve zırhlı araç, 23 binden fazla insansız hava aracını Kiev’e sevk ettiği kaydedildi.

Askerlik yapana vatandaşlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararnameyle, Ukrayna’daki savaşta Rusya ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyrukluların ve ailelerinin Rus vatandaşlığı almasının önünü açtı. Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.







