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Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, "harika sıcak şehir" mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı.

16:44 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı

Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı

Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.

Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



#antalya
#ISS
#Rusya
8 dakika önce
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