Gündem Rus petrolünün Ukrayna üzerinden üç AB ülkesine tedariki durduruldu
POLİTİKA

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden üç AB ülkesine tedariki durduruldu

Rus petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft, Ukrayna devlet petrol şirketinin Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya petrol sevkiyatı hizmetini durdurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden üç AB ülkesine tedariki durduruldu
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden üç AB ülkesine tedariki durduruldu

Rus petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft’in sözcüsü İgor Demin, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna devlet petrol şirketi Uktransnafta’nın, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya taşıyan Drujba hattından petrol sevkiyat hizmetini durdurduğunu bildirdi. Demin, "Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10’da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya tedariki tamamen durdurdu. Bununla birlikte Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya sevkiyat devam ediyor" diye konuştu.
Rusya’nın ödemesi AB yaptırımlarına takıldı
Uktransnafta şirketine ödemelerin tamamının yapıldığını ancak son ödemenin Transneft’in hesabına geri döndüğünü aktaran Demin, "Sevkiyat hizmeti için Ukraynalı şirkete ödeme yapıldı.
Ödeme yapılmasına rağmen para Transneft’in hesabına iade edildi. Ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayan Gazprombank, Avrupa Birliği düzenlemesinin, yani 7. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi nedeniyle ödemenin iade edildiğini tarafımıza bildirdi" ifadelerini kullandı. Demin, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili Rus kuruluşlarının bilgilendirildiğini vurguladı.
Transneft’in Ukrayna üzerinden sevkiyat hizmetleri için alternatif ödeme seçenekleri üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Rusya’nın Samara Bölgesi’nden başlayan Drujba petrol boru hattı, Ukrayna ve Belarus sınırındaki Bryansk’tan geçerek kuzey ve güney yönde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol, Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan’a ulaşıyor.

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