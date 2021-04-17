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İSTANBUL

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti: Drone ile görüntülendi

Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti: Drone ile görüntülendi
Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Dün sabah saatlerinde Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri bu gün saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı.

İHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

İHA

Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Rusya gemilerini Karadeniz’e çekiyor: İki savaş gemisi Çanakkale’den geçti
FOTOĞRAF 6
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Ege Denizi’nden bugün saat 07.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu.
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Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru açıldı.
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Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
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Rusya gemilerini Karadeniz’e çekiyor: İki savaş gemisi Çanakkale’den geçti
Rusya savaş gemilerini Karadeniz'e çekiyor. Doğu Akdeniz'de bulunan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


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