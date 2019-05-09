Ruşen Çakır: 23 Haziran'dan sonra işgal hızlanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun 'tam kanunsuzluk' hükmüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerini iptal etmesi ve 23 Haziran'da tekrarına hükmetmesi yeni bir süreci de beraberinde getirdi.

Kararın açıklandığı andan itibaren Türkiye'nin hukuk üstünlüğüne ve bağımsızlık ilkesine karşı açıklamalar peşi sıra geldi. ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra çok sayıda batılı isim de karar üzerinde Türkiye'yi tehditkar bir dil kullanmaya başladı.

CHP, HDP, İyi Parti ittifakının desteklediği Ekrem İmamoğlu'na seçim öncesinde ve sonrasında batı medyasından ve içerideki muhalif gazetecilerden de destek geldi.

Aklındaki diline yansıdı

Gazeteci Ruşen Çakır, seçim dönemini ve YSK'nın kararını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir canlı yayınla değerlendirdi.

Program sırasında yaşanan dönemi "Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının en kötü dönemi olması Türkiye için ne olur?" ifadesini kullanan Çakır, sonrasında "Yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal" dedikten sonra cümlelerini değiştirdi ve "Yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla hayata geçeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:26 Akıllarındaki dillerine vurdu: 23 Haziran'dan sonra işgal hızlanacak Gazeteci Ruşen Çakır, internet üzerinden yaptığı yayında '23 Haziran'da çıkacak sonuç etrafında yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal' dedikten sonra cümlesini düzelterek 'Nasıl bir tempoyla hayata geçeceğini göreceğiz' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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