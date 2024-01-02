Rusya 2024 dönem başkanı oldu: 30 ülke BRICS için sırada

ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrası kurduğu Pax-Americana ( Amerikan Barışı) düzeni hızla çökerken, alternatif birlikler güçleniyor. Bu birliklerin en çok ilgi çekenlerinden biri BRICS örgütü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın BRICS’te 2024 dönem başkanlığını devralması üzerine yazılı açıklama yaptı. BRICS’in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirten Rusya lideri Putin, “BRICS’in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Ülkelerin adını vermeyen Vladimir Putin, Ekim 2024’te Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesi’nin, Rusya’nın dönem başkanlığının “doruk noktası” olacağının altını çizdi.

Artan otorite ve güçlü rol

BRICS’in benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getiren Putin, “15. BRICS Zirvesi’nde onaylanan karara göre BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS’e yeni tam üyeler olarak katıldı. Bu, birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

Çok taraflılığı güçlendirmek

Putin, Rusya’nın BRICS’teki dönem başkanlığı için “Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi” sloganını kullanacaklarına işaret ederek, “Gelenekleri koruyarak ve birliğin önceki yıllarda biriktirdiği deneyimin rehberliğinde, yeni katılımcıların tüm faaliyetlere uyumunu kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

Ne kadar hazır olduklarına bakılacak

BRICS’e katılmak isteyen yeni ülkelere ilişkin de değerlendirmeler yapılacağını vurgulayan Putin, “BRICS’in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

Özel etkinlikler düzenlenecek

Putin, üye ülkelerin uluslararası ve bölgesel güvenliğe yönelik zorluklar için ortaklaşa etkili yanıtlar bulmasına özel önem vereceklerine değindi. Bu yıl BRICS dönem başkanlığı kapsamında Rusya’nın çeşitli şehirlerinde, farklı düzeylerde 200’den fazla etkinlik düzenlemeyi planladıklarına işaret eden Putin, BRICS’e katılmak veya işbirliği yapmak isteyen tüm ülkelerden temsilcileri söz konusu etkinliklere davet ettiklerini bildirdi.







