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Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini açıkladı. Uşakov, Erdoğan'ın zirvede yer almasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

14:27 - 3/09/2024 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Yuriy Uşakov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Yuriy Uşakov

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynakların önceki gün ortaya attığı Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmi başvuru yaptığı iddiası sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı.


"Katılma davetimizi kabul etti"


Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS toplantısına katılacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Yarımcısı Yuriy Uşakov,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne katılma davetimizi kabul etti."
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne katılmış ve aile fotoğrafı çekiminde yer almıştı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#BRICS
#Rusya
#Yuriy Uşakov
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