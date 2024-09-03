Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay Başkanlığında düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan “Adalet Mülkün Temelidir” ifadesi devletin adalet üzerine durduğunun sembolü ve delilidir' dedi. Devletin temel direğinin adalet olduğuna vurgu yapan Erdoğan ayrıca, "İnsanları barış içinde yaşatmanın yolu da yine adaletten geçer" ifadelerini kullanarak iki yeni uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.