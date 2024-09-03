Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Yuriy Uşakov
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynakların önceki gün ortaya attığı Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmi başvuru yaptığı iddiası sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı.
"Katılma davetimizi kabul etti"
"Katılma davetimizi kabul etti"
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS toplantısına katılacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Yarımcısı Yuriy Uşakov,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne katılma davetimizi kabul etti."
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne katılmış ve aile fotoğrafı çekiminde yer almıştı.
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1 saat önce