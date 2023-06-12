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Rusya Müslümanlarından Erdoğan'a çağrı: Birlikte namaz kılmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabının Rusça çevirisi büyük ilgi görüyor. Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Federasyonu Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e hediye edildi. Gaynutdin "Kendisinin Moskova Büyük Camii'ne gelip, Rusya Müslümanları'na hitap edip, Rusya Müslümanları ile namaz kılmasını bekliyoruz." dedi.

07:27 . 12/06/2023 Pazartesi
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Ravil Gaynutdin - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ravil Gaynutdin - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı Moskova’ya davet eden Gaynuttin, Erdoğan’ın Rusya Müslümanlarına hitap etmesini temenni ederek beraber namaz kılmayı dilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı daha adil bir dünya mümkün isimli itabın Rusça çevrisi geçtiğimiz hafta Rus okurlarla buluştu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'i ziyaret etti.

Elçi Samsar, Rusya'da büyük ilgiyle karşılanan kitabı Ravil Gaynutdin'e hediye etti.

Erdoğan'dan "adalet" vurgusu

Mehmet Samsar burada yaptığı önemli açıklamada,
"Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adı altında, malumunuz uluslararası ilişkilerde daha adil, daha kalıcı bir barışı sürdürülebilir barışı tesis etmek amacıyla özellikle buradaki en önemli organ olan Birleşmiş Milletler (BM) bakımından bir takım değişiklikler yapılabilir fikrini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunları söyledi biliyorsunuz. Bunları son olarak da bir kitapta dile getirdi."
şeklinde konuştu.

Kitap için teşekkürlerini sunan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Erdoğan'ı Rusya'da görmek istediklerini söyledi. Gaynutdin, Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti.

Gaynutdin: Erdoğan'ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz

Gaynutdin, "Kendisine Rusya Müslümanları, Moskova Müslümanları 'Allah razı olsun' diye dua eder her zaman. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız, Vladimir Putin ile beraber büyük camimize geldi açılışına katıldı, güzel bir konuşma yaptı.

Biz bugün de kendisini bekliyoruz. 8 sene oldu, kendisinin Moskova Büyük Camii'ne gelip, Rusya Müslümanları'na hitap edip, Rusya Müslümanları ile namaz kılmasını bekliyoruz." dedi.

Rusya 6 binden fazla kişiyi Herson'dan tahliye etti
Rusya 6 binden fazla kişiyi Herson'dan tahliye etti

Ukrayna'da Kakhovka barajının yıkılmasının ardından meydana gelen selde tahliyeler sürüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Herson bölgesinde 6 bin 26 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. EMERCOM'dan yapılan açıklamada, ''Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Herson bölgesinde selden etkilenenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların başlamasından bu yana 235'i çocuk, 6 bin 26 kişi tahliye edildi. EMERCOM, sel bölgesine 75 ton gıda ve 30 ton içme suyu ulaştırdı. Su seviyesi düşmeye devam ediyor ve EMERCOM, pompalar yardımıyla suyu dışarıya tahliye etmeyi sürdürüyor.'' denildi. Ayrıca açıklamada, tahliye işlemlerinde 795 personelin görev aldığı bilgisi paylaşıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya
#Müslümanlar
#Ravil Gaynutdin
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