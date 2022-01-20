Gündem Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye ara bulucu olur mu?
POLİTİKA

Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye ara bulucu olur mu?

Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken, diplomatik kaynaklardan önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin ara buluculuğuna hem Ukrayna hem de Rusya'nın sıcak baktığı belirtildi. Türkiye'nin pozisyonun net olduğunun altı çizildi.

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Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye ara bulucu olur mu?
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Ukrayna-Rusya gerilimi Ankara'nın yakın takibinde. Sürecin başından beri taraflarla yakın diyaloğa devam ediliyor.

Diplomatik kaynaklar bu süreçte Ankara'nın pozisyonuna dair, "Pozisyonumuz net; tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu arttırmak" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Ukrayna hem de Rusya'nın sıcak baktığı açıklandı.

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Gözler Minsk Toplantısı'nda

Gerilimin düşürülmesi için 2019'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Minsk Toplantısı'nın yeniden düzenlenmesi için de gözler İstanbul'a çevrildi.

Diplomatik kaynaklar, toplantının İstanbul'da düzenlenmesi için görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekti.

Önceki toplantılarda olduğu gibi Rusya, Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Örgütü ve Donbas'tan temsilcilerin masaya oturacağı belirtildi.

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"Kabil'le görüşmeler yapıcı bir şekilde devam ediyor"

Diplomatik kaynaklar, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Kabil'le görüşmelerin sürdüğünü, sürecin yapıcı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, "Güvenlik konusunda bir mutabakat var" dedi.

Havaalanı güvenliğini dışarıda Taliban içeride ise işletmeyi yapacak tarafın sağlayacağını ifade etti.

Diğer detaylarda ise görüşmeler sürüyor.

Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na davet

İsrail'le gelişen sürece de değinen diplomatik kaynaklar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye'ye davet ettiğini, Herzog'un da bu davete olumlu karşılık verdiğini belirtti.

"Değişik diplomatik seviyelerde görüşmeler devam ediyor, henüz net bir takvim yok" açıklamasında bulundu.

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