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Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı

Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ukrayna.
Ukrayna.

Rusya, önceki gece boyunca 700’den fazla İHA ve füze ile Ukrayna genelini hedef aldı. Başkent Kiev başta olmak üzere Çernihiv, Dnipropetrovsk ve Harkov bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), sivil altyapıda en büyük yıkım Kiev, Dnipropetrovsk ve Harkov’da meydana geldiğini aktardı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, "Kiev’de maalesef dört kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullanarak, Rusya’nın saldırıları balistik füzeler kullanarak gerçekleştirdiğini söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yanan bir binanın önünde yaptığı açıklamada, ölenlerin yanı sıra başkentte 65 kişinin yaralandığını açıkladı. Bunların arasında üç çocuk da bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 500’den fazla Devlet Acil Durum Servisi personeli, şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik gece Rus saldırısının sonuçlarıyla mücadele etmek için görevlendirildiğini belirtti. Zelenski, ana saldırının Kiev’e yapıldığını ifade etti.

AVRUPA’NIN KENDİ SAVUNMA SİSTEMİ OLMALI

Dnipropetrovsk’ta dört katlı bir apartman binasının bulunduğu yerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenski, "Bu saldırıda, bir çocuk da dahil olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti. Kentte 35 kişi yaralandı. Altı kişinin akıbeti ise hala bilinmiyor" dedi. Rus ordusunun Harkov bölgesindeki enerji tesislerini ve Harkov’daki kritik altyapıyı da hedef aldığını kaydeden Ukrayna lideri, "Toplamda Rusya gece boyunca halkımıza karşı 656 saldırı tipi insansız hava aracı ve 73 farklı türde füze fırlattı. Bunlar arasında balistik, seyir ve gemisavar füzeler vardı. Bu, büyük ölçekli bir saldırı ve Rusya’dan son derece açık bir mesajdır: Ukrayna balistik ve diğer füze saldırılarından korunmazsa bu saldırılar devam edecek. Avrupa’nın kendi balistik savunma sistemine ihtiyacı vardır ki bu savaş nihayet sona erebilsin. Ayrıca Patriot sistemleri için füze tedarikinde ABD’nin desteği de kesinlikle gerekli. Ortaklarımızın desteğine ve bugünkü saldırıya etkili karşılık verilmesine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



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