Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rusyadan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları yarın başlıyor
ANTALYA

Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlar başlıyor

Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları yarın başlıyor

Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a tarifeli ve charter uçuşlar yarından itibaren başlıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatıldığı hatırlatıldı.

Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin 1 Ağustos'tan bu yana söz konusu hatlarda 128 uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 38 bin 500 yolcunun taşındığı kaydedildi.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
OYNAT 00:47
Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.


Charter uçuşlar da yapılacak


Açıklamada, yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a da doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı hatırlatılırken, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Koronavirüs hastası Türk vatandaşı Rusya'dan İstanbul'a getirildi
OYNAT 00:00
Koronavirüs hastası Türk vatandaşı Rusya'dan İstanbul'a getirildi
Koronavirüs hastası Türk vatandaşı 48 yaşındaki Zülfü Sezgin, Türkiye'de tedavi olma isteği yerine getirilerek hava ambulansıyla Rusya'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanına inen uçakla getirilen Sezgin, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Charter uçuş nedir?

  • Charter uçuş seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması anlamına gelir. Genelde seferler tarifeli uçuşlara göre daha ucuz olduğu için ucuz uçak anlamına da gelir. Charter demek aslında özel sefer demektir. Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminin yoğun olduğu zamanlarda uçak kiralayarak charter seferi oluşturabilir. Bu uçuşlar 1 aydan fazla sürmez ve 2 uçuş noktasından başka yere de yapılmaz. Genelde tarifeli seferlerin yoğun olduğu dönemlerde tercih edilir.

Irak'ta koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Irak'ta koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 948 ölü
KORONAVİRÜS
ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 948 ölü
Abone Ol Google News
Bakan Kocadan kritik paylaşım

Bakan Koca'dan
kritik paylaşım

​Türkiye genelinde artış var!
Muhtar gerçeği açıkladı

Muhtar gerçeği açıkladı

"Kürtçe mevlidin kesildiği" iddiası asılsız çıktı.
Bizzat kullandı

Bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı.
Türkiye'nin <br>elektrikli aracı

Türkiye'nin
elektrikli aracı

TÜBİTAK desteği ile üretildi, tamamen yerli ve elektrikli.
ABD ve Çin'den <br>sonra 3. sıradayız

ABD ve Çin'den
sonra 3. sıradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli aşı açıklaması.
İki saniyeyle kurtardık

İki saniyeyle kurtardık

Üst geçidin altında kalmaktan kurtulan otobüsün yolcusu konuştu.

Şampiyon hoca Süper Lig'de

Şampiyon hoca Süper Lig'de

Mehmet Altıparmak'ın yeni takımı belli oldu.

Konya'da <br>doğal gaz patlaması

Konya'da
doğal gaz patlaması

Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.
Kritik denetleme

Kritik denetleme

Akar ve komutanlar Irak sınırında.
81 ile yazı gönderildi

81 ile yazı gönderildi

PCR testleri için yeni düzenleme getirildi.
Hain plan<br> deşifre edildi

Hain plan
deşifre edildi

Teröristlerin ormanlık bölgeyi ateşe vermesi görüntülendi.
Tek tek söndürttüler

Tek tek söndürttüler

​Polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
Yüzde 30'lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
İnce tarih verdi

İnce tarih verdi

​Haftaya Ankara'ya gideceğim, kim hain kim bölücü görecekler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.