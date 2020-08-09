Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları yarın başlıyor

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatıldığı hatırlatıldı.
Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin 1 Ağustos'tan bu yana söz konusu hatlarda 128 uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 38 bin 500 yolcunun taşındığı kaydedildi.
Charter uçuşlar da yapılacak
Açıklamada, yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a da doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı hatırlatılırken, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı belirtildi.
Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.
Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.
Charter uçuş nedir?
- Charter uçuş seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması anlamına gelir. Genelde seferler tarifeli uçuşlara göre daha ucuz olduğu için ucuz uçak anlamına da gelir. Charter demek aslında özel sefer demektir. Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminin yoğun olduğu zamanlarda uçak kiralayarak charter seferi oluşturabilir. Bu uçuşlar 1 aydan fazla sürmez ve 2 uçuş noktasından başka yere de yapılmaz. Genelde tarifeli seferlerin yoğun olduğu dönemlerde tercih edilir.