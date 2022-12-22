Rusya'nın düzenleyeceği toplantıya Erivan katılmayacak

Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.