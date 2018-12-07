Gündem Rütbesi sökülen emniyet müdürü FETÖden tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

KHK ile rütbeleri sökülen FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı

Rütbesi sökülen emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı

Adana’da 1. sınıf emniyet müdürüyken emekli olan ve KHK ile rütbesi sökülen Mustafa A.’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 5 kişi FETÖ’den tutuklandı.

IHA
KHK ile rütbeleri sökülen Mustafa A.
KHK ile rütbeleri sökülen Mustafa A.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

KHK İLE RÜTBELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

Operasyonda daha önce Adana Emniyet Müdürlüğünde 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine kadar yükselen ve başta kaçakçılık olmak üzere birçok şubeden sorumlu emniyet müdür yardımcılığı yaparken 2014 yılında emekli olduktan sonra 675 numaralı KHK ile rütbeleri sökülen Mustafa A.’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan Mustafa A.’nın, 2011-2012 yılları arasında Adana Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ağabeyi Mehmet A. da FETÖ’den yargılanıyor.

Gözaltına alınan kadın zanlılar R.Ç. ve A.Ç. ile erkek zanlılardan A.A.’nın FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ileri sürüldü.

Zanlılar Mustafa A., R.Ç., A.Ç., A.A. ve A.D. ifadelerinin alınmasının ardından "FETÖ’ye üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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