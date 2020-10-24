Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ABDye soracak değiliz
POLİTİKA

S-400’lerin test edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​ABD’ye soracak değiliz

ABD’ye soracak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’ün Sinop’ta test edilmesinin ardından ABD’den gelen itirazlara tepki gösterdi. “Amerika’nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz” diyen Erdoğan, “Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da kalkıp Amerika’ya soracak değiliz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

(Libya'da ateşkes) Yapılan ateşkes anlaşması aslında daha alt düzeyde. Kalıcılığının ne kadar olacağını da zamanın gösterecek. En üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata'dan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan S400'lerin testleriyle ilgili 'Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz' ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE DE YER ALMALI

(Karabağ) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesini bir kenara koymak mümkün değil. Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı' diyor.

RUSYA İLE SORUN YOK

Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Kim 'Olumsuz açıklama var' diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda, yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek bir çok çalışmalarımız oldu, aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz.

Erdoğan’ın danışmanını tehdit etmiş
GÜNDEM
Erdoğan’ın danışmanını tehdit etmiş

TESTLER YAPILDI YAPILACAK

(S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi) Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp ABD'ye soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde ABD'den aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.

KARARLIYIZ YOLA DEVAM

Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz."

Dünyaya umut veriyoruz
GÜNDEM
Dünyaya umut veriyoruz

Toplu mekanlardan uzak durun

Kovid-19 vakalarının artışına yönelik bir soruya Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul’un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: “Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün (dün) Bursa’da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı’ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil.”

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Abone Ol Google News
Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu ticaretinin yüzde 75'ini yapıyordu.
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.