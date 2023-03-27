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Saadet Partili Aktaş’tan Davutoğlu iddiası: Bana ‘Masadaki misyonum CHP’li bir Cumhurbaşkanı olmaması’ dedi

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu’nun 2022 yılının Ocak ayında kendisine, “Benim bu masadaki misyonum CHP’li bir Cumhurbaşkanı olmaması” dediğini iddia etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Aktaş, Davutoğlu’nun 28 Şubat’tan daha ağır bir sürecin önüne geçmeye çalıştığına dair sözlerini de aktardı.

00:00 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Aktaş'tan Davutoğlu iddiası

Ali Aktaş'tan Davutoğlu iddiası

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından masadaki anlaşmazlıklara yönelik açıklamalardan biri de Saadet Partili Avukat Ali Aktaş'tan geldi.


Serbestiyet'in özel haberinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik, ''Kılıçdaroğlu'na 'CHP’deki otoriter laikliği özgürlükçü laikliğe dönüştürme hızınızla; bizim otoriter muhafazakarlığı, özgürlükçü muhafazakarlığa dönüştürme hızımız bir yerde buluşursa Türkiye'de barış olur' dedim'' sözlerine yer verildi.


Paylaşılan habere atıfta bulunan Aktaş, 2022'nin Ocak ayında Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Yedili Masa ile ilgili kendisinden bilgiler aldığını aktardı.


Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş, ''2022 Ocak'ında kendisini ziyaret ettiğimde özetle iki şey söylemişti; ''Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır" ifadelerini kullandı.


Ali Aktaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Ahmet Davutoğlu

#Yedili Masa
#Avukat Ali Aktaş
#Davutoğlu
#28 Şubat
#CHP
#Kılıçdaroğlu
2 saat önce
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