Saadet Partili Aktaş’tan Davutoğlu iddiası: Bana ‘Masadaki misyonum CHP’li bir Cumhurbaşkanı olmaması’ dedi

Yedili Masa ortakları, her konuda ayrışmaya devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul’da partisinin Genişletilmiş İl Divanı’nda yaptığı konuşmada LGBT ile ilgili aile yapısına vurgu yaparak “İki tane erkek iki tane kadın bir araya gelmiş; ‘biz de bir aileyiz’ diyor. Hadi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı!” sözleriyle tepki gösterdi. İttifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2022’de Haber Global yayınında “LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?” sorusuna “Hayır efendim ilgisi yok. Niye aile yapısını bozsun?” cevabını vermişti.