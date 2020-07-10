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Gündem Saadet Partili Sevimden Ayasofya mesajı Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı
POLİTİKA

Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı

Haftalardır dünyanın gündeminden düşmeyen Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından tepkiler art arda geliyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim

Danıştayın Ayasofya kararı için beklenen gün geldi. Herkes Danıştay'ın Ayasofya kararını merakla bekliyordu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Beklenen karar sonrası tepkiler art arda geliyor.

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“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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"Omuz omuza saf tutma zamanı"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindi. Artık 'kim açtı, neden açtı, hangi amaçla2 gibi soruların da bir önemi yok! Danıştay kararını beklemeye gerek de yoktu ancak o da oldu! Şimdi kenetlenme zamanı! Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı.
" ifadelerini kullandı.


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