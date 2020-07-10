Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı

Danıştayın Ayasofya kararı için beklenen gün geldi. Herkes Danıştay'ın Ayasofya kararını merakla bekliyordu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Beklenen karar sonrası tepkiler art arda geliyor.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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"Omuz omuza saf tutma zamanı"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindi. Artık 'kim açtı, neden açtı, hangi amaçla2 gibi soruların da bir önemi yok! Danıştay kararını beklemeye gerek de yoktu ancak o da oldu! Şimdi kenetlenme zamanı! Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı.

" ifadelerini kullandı.





Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindi!



Artık "kim açtı, neden açtı, hangi amaçla" gibi soruların da bir önemi yok!



Danıştay kararını beklemeye gerek de yoktu ancak o da oldu!



Şimdi kenetlenme zamanı!#AyasofyaCamii pic.twitter.com/BiaQrfz7ET — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) July 10, 2020