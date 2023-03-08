Saadet Partili Ümit Çebi Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullandı

Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dağıttıktan sonra geri dönme kararı altığı Altılı Masa'nın son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adaylığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na tepki çeken benzetme
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çebi, merhum Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullandı.
'Mücahit' unvanı nasıl ortaya çıktı?
Kıbrıs sorunu gündeme gelirken, siyasilerce ülkedeki sorunlardan daha fazla Ada'daki gelişmeler üzerine stratejiler üretildi.
Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Barış Harekatı'nı güçlü şekilde savunan Erbakan'ın ismi bu dönemde "Mücahit" sıfatıyla kullanılmaya başlandı.