Saadet Partili Ümit Çebi Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullandı

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklamasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, "Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" dedi.