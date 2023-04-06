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Saadet Partisi ilk defa pusulada yer almayacak: Seçimlerde ‘CHP’ye mührü vuracaklar

2001 yılında rahmetli Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Saadet Partisi, ilk günden bugüne 22 yılda çok sayıda seçime kendi logosuyla katıldı. Bugün gelinen noktada; Temel Karamollaoğlu'nun Genel Başkanlığındaki Saadet Partisi’nin seçmenleri 14 Mayıs'ta sandığa giderek pusulada CHP’ye oy verecek.

15:39 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP listesinden seçime giriyorlar: Saadet Partisi ilk kez pusulada yer almayacak

CHP listesinden seçime giriyorlar: Saadet Partisi ilk kez pusulada yer almayacak

Kandil’den gelen ortak liste çağrıları karşılık buldu. Yedili Koalisyon’daki liste krizinde karar verildi; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek partilerine "ittifak içinde ittifak" önerisinde bulunmuş, teklifi kabul edilmemişti.


Seçimlere CHP listelerinden katılma kararı alan, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçmenleri oy pusulalarında kendi logolarını göremeyecek. Bu nedenle partilerin oy oranları da ölçülemeyecek.



Saadet Partisi ilk kez pusulada yer almayacak

Saadet Partisi; CHP’nin Türkiye’de bıraktığı izleri unutturmak ve bağımsız bir ülke olma yolunda siyaset yapmak adına 20 Temmuz 2001 tarihinde rahmetli Necmettin Erbakan liderliğinde kuruldu. Parti, ilk günden bugüne 22 yılda çok sayıda seçimde toplumdan oy talebinde bulundu.


Bugün gelinen noktada; Saadet Partisi’nin CHP listelerine girmesiyle seçmenler ilk kez bu seçimde kendi partilerinin logosunun olmadığı bir pusulada oy kullanarak, CHP’ye oy verecek.


#Saadet Partisi
#CHP
#ortak liste
#seçim
#Millet İttifakı
#Yedili masa
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