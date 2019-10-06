Saadet Partisinden beğeni skandalına tepki: ABD Büyükelçiliği işine baksın

Dünya

Irak'taki gösteriler altıncı gününde: 104 kişi öldü 6 bin 107 kişi yaralandı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, 1 Ekim'de başlayıp hala sürmekte olan gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını aktardı.