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ANKARA

Saadet Partisinden beğeni skandalına tepki

Saadet Partisinden beğeni skandalına tepki: ABD Büyükelçiliği işine baksın

Saadet Partisi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki gösterdi.

Saadet Partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle yorumlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Saadet Partisi ABD Büyükelçiliğine tepki gösterdi.
Saadet Partisi ABD Büyükelçiliğine tepki gösterdi.

Saadet Partisinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki gösterilerek, "ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle yorumlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirtmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Saadet Partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerika Büyükelçiliği tarafından Türkiye siyasetinin geleceğine dönük olan "hadsiz" bir paylaşımı sosyal medyada beğenilmesinin hiçbir surette kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Türkiye'nin yarım asırlık siyasi hayatının dışarıdan yapılan müdahalelere karşı mücadeleyle geçtiğine işaret edilen açıklamada,

"Bu sebeple ABD Büyükelçiliğine kendi işine bakmasını öneriyor, hiçbir elçiliğin siyasetimiz hakkında böyle yorumlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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