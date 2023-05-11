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Saadet Partisi'nden skandal hareket: AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımda yer verdiler

Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birkaç vekillik için CHP'nin arkasına takılan Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadını ödüllendirdi. Partinin yeni tanıtım filminde küfürbaz kadına yer verilmesi sosyal medyada tepki topladı.

11:39 . 11/05/2023 Perşembe
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Saadet Partisi AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımda yer verdi.

Saadet Partisi AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımda yer verdi.

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler pazar günü yapılacak. Seçime az bir süre kala partiler ve milletvekili adayları, seçim yasakları başlayana kadar reklamlarını yapmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya hesaplarını kullanan partiler, tanıtımlarını yapıyor.

Bu tanıtımlarla seçmeni etkilemeye çalışan partiler, bazı durumlarda sınırları aşıyor. Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi de yayınladığı tanıtımla bir skandala imza attı.


Halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıyan Saadet Partisi büyük tepki topladı.


Kadına küfretti

Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "S... O..." diyerek küfretti. Milli görüşün savunucusu olduğunu söyleyen Saadet Partisi, AK Partili seçmene küfreden kadına tanıtımında yer vererek ödüllendirdi.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yan yana yürüyen ortağına ses edemeyen Saadet Partisi'nin paylaşımı kendi kitlesini de rahatsız etti.



Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı
Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.


#Saadet partisi
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