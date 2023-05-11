Saadet Partisi'nden skandal hareket: AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımda yer verdiler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.