Gündem Saadet Partisinin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek iddiası
POLİTİKA

Saadet Partisi'nin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek iddiası

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partiyi kongreye götüreceği, Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getireceği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaret sonrası Saadet Partisi’nin içerisinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun son yıllarda CHP ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girmesi ve uyguladığı politikalar parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Son olarak ortaya atılan iddia ise çok konuşulacağa benziyor.

Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yaptı

Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun karşısına çıkartılacak yeni Genel Başkan adayını açıkladı. Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getirmek istediklerini açıkladı.

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Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, 1963 Dursunbey, Balıkesir doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Ayvalık ilçesinde tamamlamış ardından Dokuz Eylül Üniversitesinde Lisans çalışmasını bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmalarına başlamıştır. Tez aşamasında British Council'den burs kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve Cranfield Teknoloji Enstitüsünde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans çalışmasını 1995 yılında tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret
  • 1995 yılında yine aynı üniversitede Endüstri ve üretim Sistemleri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış, 2000 yılında da doktorasını almıştır.

Bir ömür mücadele: Erbakan
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Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.

Yazar Mete Gündoğan, yarı zamanlı olarak Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, Polis Akademisi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde çalışmıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mete Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecede Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir. Yazarın aynı zamanda uluslararası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunmaktadır.

Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim
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Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, 1993 yılındaki SİHA konuşması, Türkiye'nin bugününe ışık tutuyor. Yüksek teknolojili savunma silahları üreterek dünyada lider olacağımızı söyleyen Erbakan'ın “Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim. Her şey hayalden başlar bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız” sözleri gerçek oldu. Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla dünyaya meydan okuyor.


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