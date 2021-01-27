Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Seçim zamanında konuşuruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrası “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündeme gelmişti.

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Basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak iddialarıyla ilgili, "Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz" dedi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz gün, Saadet Partisi’nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruya ise şöyle yanıt vermişti:

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“İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz.”