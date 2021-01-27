Gündem Karamollaoğlundan ittifak açıklaması Seçim zamanında konuşuruz
POLİTİKA

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Seçim zamanında konuşuruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrası “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Düzenlediği basın toplantısında ittifak söylemleriyle ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu konu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Zamanı geldiğinde karar veririz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrası “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın Asiltürk'e ziyaretine yorum: Arzu ettiğimiz bir şey
GÜNDEM
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın Asiltürk'e ziyaretine yorum: Arzu ettiğimiz bir şey

Basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak iddialarıyla ilgili, "Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz" dedi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz gün, Saadet Partisi’nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruya ise şöyle yanıt vermişti:

  • “İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz.”

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması
GÜNDEM
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması
Abone Ol Google News
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.
Çok mutluyum

Çok mutluyum

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenliyor.
Almanyada evden çalışma artık zorunlu

Almanya'da evden çalışma artık zorunlu

​Uymayanlara 270 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
Epilepsi hastası kızımıza<br>eliyle meyve soyup yedirdi

Epilepsi hastası kızımıza
eliyle meyve soyup yedirdi

​Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği depremzede aile o anları anlattı.

Erdoğan: Kendilerine militan denen herkes dava açsın

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.