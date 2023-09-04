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Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde geçirdikleri kazada yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Çifte “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

04:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul’da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı. Çifte “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Sabancı
#Ziyaret
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