Sabiha Gökçen Havalimanı bir rekor daha kırdı

"Şehrin havalimanında yolcularımızın seyahatlerini en konforlu ve kesintisiz şekilde yaşatmak için ekstra planlamalarla önlemler alıyoruz. Yoğun çalışmalarımızın karşılığını üst üste kırdığımız rekorlarla alıyoruz. Ekip çalışması çok önemli. Terminalimizde 7/24 hizmet veren ve müşteri memnuniyetini önceleyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yolcu giriş kapılarından bagaj teslimine, güvenlik geçişlerinden uçuş kapılarına kadar misafirlerimizin seyahat deneyimini maksimize etmek için çalışan tüm ekip ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."