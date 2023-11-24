Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
İstanbul büyük bölümünde etkili olacak yağışlar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği açıklandı.
" Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu takip etmesi tavsiye edilmektedir"
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: