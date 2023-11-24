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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

18:28 - 24/11/2023 Cuma
DHA
İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul büyük bölümünde etkili olacak yağışlar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği açıklandı.

" Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu takip etmesi tavsiye edilmektedir"

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.​​​​​​​"


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İstanbul
#sefer iptali
23 dakika önce
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