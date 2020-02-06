Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak
İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.

Haber Merkezi AA
Pistten çıkan uçak.
Pistten çıkan uçak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:25
Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.


İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
FOTOĞRAF 43
Title
Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.
Title
Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı.
Title
Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.


Rusyadan bir heyeti bekliyoruz

Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz

Çavuşoğlu, İdlib'de rejim saldırısına ilişkin soruları yanıtladı.
Okulların açılması yine ertelendi

Okulların açılması yine ertelendi

Deprem bölgesinde yarı yıl tatili yine uzatıldı.
Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bankada hesabı olanlar dikkat!

Bankada hesabı olanlar dikkat!

10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek.
8 ürün<br>karaborsada!

8 ürün
karaborsada!

​Koronavirüs simsarları da harekete geçirdi.
Bursa'yı kana bulayacaklardı

Bursa'yı kana bulayacaklardı

Operasyonda 5,5 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

3 kişinin<br> kimliği belli oldu

3 kişinin
kimliği belli oldu

​Pistten çıkan uçakta hayatlarını kaybetmişlerdi.
Cezalar uygulanacak

Cezalar uygulanacak

Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe cevabı.
Çadır<br>yerine briket ev

Çadır
yerine briket ev

​Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler yerleştiriliyor.
Güvenliği sadece<br>TSK sağlayabilir

Güvenliği sadece
TSK sağlayabilir

İdlib için verilen ültimatomun ardından süreç nasıl işleyecek?
Hırsızlardan pes dedirten yöntem

Hırsızlardan pes dedirten yöntem

​Kiralayıp sattıkları aracı parçalatıp ihbar etmişler.
İstanbul ve<br>23 ile kar uyarısı

İstanbul ve
23 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rezervasyonlar iptal

Rezervasyonlar iptal

​İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı oldu.
Gün ağarınca<br>korkunç manzara ortaya çıktı

Gün ağarınca
korkunç manzara ortaya çıktı

​Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.
Talibi çıktı

Talibi çıktı

​Yuto Nagatomo'nun yeni adresi netleşiyor.
Teslim oldular

Teslim oldular

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.