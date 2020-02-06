Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak

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Diyarbakır'da bir garip bina: Tek kolon üzerine inşa edilen bina depremde hasar almadan ayakta kaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek kolon üzerine inşa edilen 3 katlı bina görenleri hayretler içinde bırakıyor. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor.