Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması: Uçuşlara yüzde 15 azaltma

Fatih Erbakan'dan muhalefete 'parlamenter sistem' tepkisi: Sanki bütün dertlere deva olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gümüşhane'de konuştu.



'Melese sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir.' sözleriyle muhalefet partilerinin 'parlamenter sistem' taleplerini eleştiren Erbakan, 'İşte görüyorsunuz, gece gündüz tutturmuşlar, 'Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem.' diye. Sanki bütün dertlere deva olacakmış gibi. Siz önce millet zihniyetiyle gelmezseniz, siz Milli Görüş zihniyetiyle gelmezseniz, hangi sistemi getirirseniz getirin, milletin derdine derman olmanız mümkün olmaz.



Daha önce gelip işbaşına bu ülkeyi düze çıkardıklarına dair ellerinde bir referans var mı? İş bitirme belgeleri var mı? Hayır. Tam tersine pek çoğu daha önce gelmişler ve iş batırma belgeleri var. Gelmişler, bakanlık yapmışlar, başbakanlık yapmışlar, iktidar ortağı olmuşlar, iktidar olmuşlar ama milletin derdine derman olamamışlar.' dedi.







