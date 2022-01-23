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İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması: Uçuşlara yüzde 15 azaltma

Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 24 Ocak 2022 tarihinde uçuşlarda yüzde 15 azaltma yapılacağı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanında kar kısıtlaması: Uçuşlara yüzde 15 azaltma
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

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