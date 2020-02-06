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İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağının inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı.

Haber Merkezi AA İHA
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

  • Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI

  • İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Pistten çıkan uçağa yapılan rüzgar uyarısı ses kayıtları ortaya çıktı
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Pistten çıkan uçağa yapılan rüzgar uyarısı ses kayıtları ortaya çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçağın Kontrol Kulesi ile gerçekleşen diyalogları ortaya çıktı. Kulenin rüzgar uyarısı kayıtlara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı

Pegasus uçağı pistten çıktı
GÜNDEM
Pegasus uçağı pistten çıktı
Uçuşlar tekrar başladı

Uçuşlar tekrar başladı

Kazanın ardından ​Sabiha Gökçen'de pist uçuşa yeniden açıldı.
Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus uçağı pistten çıktı

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