Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

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FETÖ'cülere peş peş operasyon: 54'ü iş insanı 128 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer alan 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ayrıca Konya ve Balıkesir merkezli 33 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı ile adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli olmak üzere toplam 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.