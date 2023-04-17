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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valiz içerisinde kilolarca insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yolcu beraberindeki valizde 15 kilogram ağırlığında gerçek insan saçı ele geçirdi.

13:20 . 17/04/2023 Pazartesi
IHA
Ele geçirilen insan saçları.

Ele geçirilen insan saçları.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine valiz banda verilerek eş zamanlı şekilde takibine başlandı. Diğer taraftan, pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli şahıs valizini banttan alarak, takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldiği esnada ekipler, müdahale ederek yolcu eşya kontrolüne yönlendirildi. Şahsa ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

92 bağ saç ele geçirildi

Arama neticesinde ekipler, valizin çeşitli renklerde gerçek insan saçlarıyla dolu olduğunu gördü. Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve aksamlarına el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar görüldü. Bunun üzerine araç, hangara alınarak fiziki arama gerçekleştirildi. Detaylı kontrolde aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara gizlenmiş çok sayıda bilgisayar ile bilgisayar aksamı tespit edildi. Aracın sürücü bölgesi de aranırken koltukların altı, arkası ve araç torpidosuna gizlenmiş eşyalar olduğu görüldü. Yürütülen operasyon sonucu 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi. Yakalanan cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İstanbul
#insan saçı
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