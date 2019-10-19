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İSTANBUL

Sabiha Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu düzenledi. Havalimanı Mülki İdari Amiri Necip Çakmak ziyaret edilerek Türk Bayrağı hediye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri
Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri

15 Temmuz Gazisi Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri (SAWKOOP), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında havalimanı girişi ve çıkışlarını kooperatifin tırlarıyla kapatarak, darbecilerin girişini engelleyen Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi, üyeleri yeniden sahaya indi. SAWKOOP üyeleri, bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için süsledikleri araçlarla gösteri konvoyu oluşturdu.

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Genç, yaptığı açıklamada tüm üyelerinin Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla buluştuğunu belirterek “Biz de burada askerimize selam veriyoruz, şanlı ordumuzun yürüttüğü harekatın, teröre karşı verdiği mücadelenin yanındayız. Tüm sivil toplum örgütlerine buradan çağrı yapıyoruz. Bugün birlik ve beraberlik günüdür, tüm STK’ların ordumuzun yanında olduğunu göstermesi gerekir” dedi.

TÜRK MİLLETİ DEVLETİNİN, ORDUSUNUN YANINDA

Davut Genç açıklamasında şunları söyledi: “Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Vatan diyoruz. Türk Milleti, her zaman devletinin, ordusunun yanında olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefinde sadece eli kanlı teröristlerin olduğunu biliyoruz. Dünyanın bir ucundan gelerek Suriye’de teröristlere kucak açan ABD’nin açıklamalarını, ülkemize yönelik baskı politikalarına karşı millet olarak karşı koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Amerika’nın 5 gün içinde terör örgütü üyelerinin sınırlarımızdan çekileceği sözünü de samimi bulmuyoruz. Ankara’da yapılan mutabakata aykırı bir durum olması durumunda Mehmetçiğimizin gereken cevabı vereceğine olan inancımız tamdır. Yıllardır ülkemizde binlerce insanın kanına giren teröristlerin sınırlarımızdan sökülüp atılmasını istiyoruz. Bütün dünya şunu çok iyi anlamalı, Türk askeri kışlasından çıkınca, sonuç almadan dönmez”

SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de, konuşmasında Türkiye’nin zorlu bir dönemi geride bıraktığını belirterek ABD’nin Ankara’ya verdiği sözleri tutmasını istedi. Şahin, Suriyeli sığınmacıların bir an önce evlerine yurduna dönmesi için, ülkelerinde huzur ve güven ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 450 taksi, 3 tır, kamyon ve kamyonetlerden oluşan konvoyla Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali önünde düzenlenen destek gösterisi renkli anlara sahne oldu. TSK’ya destek gösterisinde Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak’a Türk Bayrağı hediye edildi.

Taksiciler adına SAWKOOP Başkan Vekili Davut Genç ve SAWKOOP Müdürü Hasan Şahin terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı’ndan Teğmen Koray Yılmaz’a Türk Bayrağı ve çiçek takdim edildi. Takdimin ardından konvoy protokolün önünden geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak konvoya el sallayarak selam verdi.

Sabiha Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

Sabiha Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
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