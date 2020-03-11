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İSTANBUL

Sabiha Gökçen'deki kazada ön rapor çıktı: Uçağa yıldırım düşmüş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıkmıştı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düşmüş, burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölünerek yanmaya başlamıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı.

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Pilotlar strese girdi,
bir an önce inmek istedi

  • Uçak kazasıyla ilgili ön rapor ortaya çıktı. Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

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Uçak yavaşlayamadı

Raporda ayrıca, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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