Sabiha Gökçen'deki kazada ön rapor çıktı: Uçağa yıldırım düşmüş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 17:32 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 17:51 DHA