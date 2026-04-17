Sabıka kaydı yeni suçu tetikliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Komisyonun çok kıymetli çalışmalar ve sahada araştırmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Gürlek, “Burada da biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmak istiyoruz. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Sizin tutacağınız rapor bizim için çok önemli, yol belirleyici” değerlendirmesinde bulundu. Komisyon üyelerine bakanlığın derlediği verileri paylaşan Gürlek, suça sürüklenen çocukların yüzde 71,9’unun daha önce adli sistemle temas etmiş çocuklardan oluştuğunu belirtti. Bu oran, çocukların önemli bir bölümünün ilk temas sonrası yeniden suçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.