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ANKARA

Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak: EGM soruşturma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulunan ve Yargıtay’ın bu kararını işgal devletlerinin tutumuyla eş gören Sabri Uzun için harekete geçti. Uzun hakkında idari soruşturma başlatılırken, rütbeleri geri alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak: EGM soruşturma başlattı
Sabri Uzun

Adı sık sık FETÖ ile anılan Sabri Uzun, 2002’de İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, “Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı” yönünde görüş bildirmişti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta FETÖ’nün savunuculuğunu yapan Uzun, “FETÖ propagandası yapmak” ve “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlarından yargılanıyor. Uzun, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine “katil” diyen Kaftancıoğlu’nu, Halide Edip Adıvar’a benzetmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Uzun için harekete geçti. EGM, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Uzun’un rütbelerinin alınması bekleniyor.

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