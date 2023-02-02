Sadece millete selam vermediler: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6’lı Masa’nın mutabakat metnini eleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6’lı Masa’nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: “Altı parti aylarca çalışıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. İnsan ister istemez bir beklentiye giriyor. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Karşımızda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz masa olduğunu unutmuyoruz.”

METNE BAKMAZ OLAYDIK

“Yine de ne yapmışlar bir bakalım dedik, keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini tahmin etmemize rağmen milletimiz adına üzüntü duyduk. Vaatlerinden fazlası yapıldı, bakmaz olaydım çok üzüldüm. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.”

HERHALDE BUNLAR UYKUDAYDI

“Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar, tek çözüm önerileri Merkez Bankası’nın Dünya Finans Merkezi’ndeki birimlerini Ankara’ya döndürmek. Siz (Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu) dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası’nın, Ziraat Bankası’nın İstanbul’a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı.”

TEPE TEPE KULLANSIN

“Kılıçdaroğlu’nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Kendisine zaman zaman ‘Bay Kemal’ diye hitap ediyoruz. Bay Kemal ifadesinin sonundaki ünlemi anlamadan kendisine slogan ilan etmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim: Bay bay Kemal. Bizden yana helali hoş olsun, tepe tepe kullansın.”

ADAYLIĞIM BİR YILDIR BELLİ

Muhalefetin “Aday olamaz” iddialarına cevap veren Erdoğan, “Bizim adaylığımız bir yıldır belli; Anayasa, Seçim Kanunu ortada. Madem böyle düşünüyordunuz neden bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üzerine toplantı yapıyorsunuz? Madem biz Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz, Cumhur İttifakı da çıkaramasın demenin başka anlamı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Grup toplantısını izlemeye gelen Bilecikli yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılarak bir süre sohbet etti.

Sadece millete selam vermediler

6’lı Masa’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni eleştiren Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Avrupa bize ‘Aferin’ diyecek” sözlerine tepki gösterdi: “Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP’ye selam veriyorlar. ‘OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz’ diye PKK ve FETÖ’cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığı’na sataşarak tüm terör örgütlerine ve kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne, savunma sanayii projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı’ya selam veriyorlar.”

AFERİNE BU KADAR MUHTAÇ MIYDIN?

“Hatta içlerinden birisi ‘Batı bize aferin diyecek’, yazıklar olsun. Sen Batı’nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Bir tek kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Açıkladıkları programı ülkenin meselelerini çözmek için değil, Batılı efendilerinden aferin almak için hazırladıklarını ikrar etmekten çekinmiyorlar.”

Hayatı gibi sloganını da çaldılar

CHP Genel Merkezi’ne “Yeter! Söz Milletin” afişi asılmasına değinen Erdoğan, “Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes’in sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Allah’tan korkmadıklarını biliriz de milletten utanmadıkları da kesin. Milletimiz 14 Mayıs’ta bu hasis siyasetine, bu utanmazlık siyasetine yeter diyecektir” dedi.

Vekillere ‘devamsızlık’ ikazı: Aldığınız maaşlar haramdır haram

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul çalışmalarına katılım konusunda AK Parti milletvekillerini de grupta uyardı. “Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim” diyen Erdoğan, “Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır haram” sözlerini sarf etti. Erdoğan, grubun ardından TBMM’de; APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan’ın odasında partililerle görüştü.

İsveç’e bir veto daha

NATO’nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri de yakından izlediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyeliğini bir kez daha veto etti: “İsveç, boşuna uğraşma; sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece sizin NATO’ya girmenize ‘evet’ demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değil. Bunu da böyle bilin.”

2. el konuta da müjde geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlar için bir kampanyaya yönelik çalışma yapılacağını söyledi. Erdoğan: “İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

* Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.

* (6’lı Masa) Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez. Onlar, ipleri altısının, hatta HDP’yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

* Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu ‘suyu bulandırma’ çabalarıdır.

* Cumhur İttifakı’nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın (bugün) da inşallah Devlet Bey’i evinde ziyaret edeceğim.

Aydos Kalesi’ni açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Sultanbeyli’de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek. Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu. Sultan Korusu ise İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.



