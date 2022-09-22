Gündem Şadi Yazıcıdan Ekrem İmamoğluna manidar gönderme İsmail abiyi bilmem ama Tuzla 39 aydır bekliyor
POLİTİKA

Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na manidar gönderme: İsmail abiyi bilmem ama Tuzla 39 aydır bekliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce "Tuzla'yı İstanbul'a bağlama sözü" vermişti. İstanbul’a 7 yeni deniz hattı teklifinde Tuzla’nın olmaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'na sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi.

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Şadi Yazıcıdan Ekrem İmamoğluna manidar gönderme: İsmail abiyi bilmem ama Tuzla 39 aydır bekliyor
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. İstanbul’a 7 yeni deniz hattı teklifinde Tuzla’nın olmaması üzerine bu açıklamayı yapan Başkan Yazıcı, “İBB’nin 'bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor” ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İstanbul trafiğini rahatlatması açısından 7 yeni deniz hattı teklifi de görüşüldü. “Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş” hatlarının açılması oy birliği ile kabul edildi.

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"TUZLA HALKI 39 AYDIR BEKLİYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerini hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun paralel deniz ulaşımı vaadi ile ilgili daha önce “Öyle çıkıp otobüsün üstünden ‘Yalancı Pehlivanlar’ gibi vatandaşa yalan söylendi. Bu bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri” ifadelerini kullanan Başkan Yazıcı, bu sefer ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun’un ikonik karakteri İsmail Abi’yi kullanarak Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama; Biz 'paralel deniz ulaşımı olmaz' dediğimiz halde İBB’nin 'bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor” ifadelerini kullandı.

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