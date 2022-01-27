Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 5 şüpheliden 2'si yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.
Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
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Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: "Saldırıdan önce yanındaydım"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırının detayları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan balıkçıda saat 00.30 sıralarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2'si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı.
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Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: "Saldırının nedeni bilinmiyor"
Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.
GÜNDEM
Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 30
İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi iki çocuk babası 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.<br><br>
Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.<br><br>Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br><br>
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldüğüne dair henüz bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri 5 şüpheliden ikisini yakaladı. Üç şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
SALDIRIYA AİT DETAYLAR PAYLAŞILDI<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.<br><br>Gelen detaylardan ilkine göre ünlü avukatın gece yarısı mekandan ayrılacakken yanına 3 kişinin geldiği belirtildi.
ÖNCE ŞOFÖRÜNE SONRA MAHMUTYAZICIOĞLU'NA ATEŞ ETTİLER<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelenleri tanıdığı ve aralarında 4-5 dakikalık bir konuşma gerçekleştiği bilgisi aktarıldı.<br><br>Çıkan olayda önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş eden şahısların, daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah sıktıkları öğrenildi.
Kurşunların hepsinin Mahmutyazıcıoğlu'nun belden aşağısına isabet ettiği ve ünlü avukatın kan kaybından öldüğü ifade edildi.<br><br>
\"7 KURŞUN İSABET EDECEK ŞEKİLDE VURULDU\"<br><br>Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında uzun yıllar Ece Erken ile birlikte çalışan Bircan Bali, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.<br><br>
\"LÜTFEN BENİ KURTARIN\"<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, \"Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor\" diye Bali, \"Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş\" dedi.
<br>Bircan Bali Ece Erken'in evde annesi ve oğlu birlikte olduğunu, Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade edip şu açıklamaları yaptı:<br><br>\"Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiç bir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor.<br>
ECE ERKEN: NASIL YAŞAYACAĞIM<br><br>Ece, annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?' demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor\" şeklinde konuştu.
'İKİ EL ATEŞ EDİP YERDE SÜRÜKLEMİŞLER'<br><br>Korkunç cinayet ülke gündemine otururken, yeni bilgiler de öğrenildi. O bilgiler şöyle:
'Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor.
'FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ'<br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. <br>
'MEKANA 3 ŞAHIS GİRDİ'<br>Daha sonra mekana önce iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. <br>
'1 MİLYON LİRALIK DAVAYLA İLGİLİ TARTIŞMA'<br>Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra mekana 3. bir kşi giriyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve o 3. kişi Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyor. <br>
'YERDE SÜRÜKLEMİŞLER'<br>Sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar. Vücuduna isabet eden 7 kurşun olduğu öğrenildi.'
KUZENİ KONUŞTU: RİZE'DE DEFNEDİLECEK<br><br>Yeşilköy'de sahibi olduğu Cundalı Balık Restoranı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'nin eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. <br>Cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gelen kuzeni Mehmet Akyüz \"Olayın arkaplanı nedir bilmiyorum. Gerekli incelemeler polis ekiplerince yürütülüyor. Cenaze şu an Adli Tıp'ta. Buradaki işlemlerin ardından Rize'ye ailesinin yanına gönderilecek\" diye konuştu.
O CİNAYETTE AYNI MEKANDA İŞLENMİŞ<br><br>Öte yandan olayın yaşandığı yerle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. 2017 yılında öldürülen avukat Kudbettin Kaya'nın da aynı yerde öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu belirlendi.
ECE ERKEN'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken'in bir paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi oğlu Eymen'le birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüş:<br><br>
'YEPYENİ SAYFALARA UMUTLU HİKAYELER YAZALIM'<br><br>\"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz.\"<br><br>
\"ALLAH SABIR VERSİN\"<br><br>Erken'in bu paylaşımının altına pek çok kişi ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı. Erken'in paylaşımına \"Ah Ece... Allah sabır versin\" yorumları yağdı.<br><br>
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mutluluğa 'evet' demişti...<br>
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?<br><br>Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
,Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.<br><br>
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.<br><br>
ALAATTİN ÇAKICI'NIN AVUKATLIĞINI YAPIYORDU<br><br><br>Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın da avukatlığını üstleniyordu.<br>
Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa \"Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın.\" notunu düşmüştü.<br>
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar: İki kişi gözaltında! Ece Erken’in ilk sözleri yürek yaktı
Ünlü sunucu ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı, 3 kişinin arandığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni detaylarda ise Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği, son sözlerinin de "Lütfen beni kurtarın" olduğu öğrenildi. Acı olay sonrası Ece Erken'in ilk sözleri ise herkesi ağlattı. Ayrıca saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu, Türkiye'nin çok konuştuğu bir cinayetin daha 5 yıl önce aynı mekanda işlendiği ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika haberinin detayları...