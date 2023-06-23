Saflar netleşiyor: CHP'li başkanlar İstanbul'a gelerek İmamoğlu'nun yanında poz verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık." diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu. İmamoğlu, bu değişime öncü olabileceği teklifini de yineledi.