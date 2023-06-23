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Saflar netleşiyor: CHP'li başkanlar İstanbul'a gelerek İmamoğlu'nun yanında poz verdi

CHP'de değişim tartışmaları sürerken, her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bir açılış gerçekleştirdi. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılması 'saflar netleşiyor' yorumlarına neden oldu.

15:46 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB'nin açılış törenine katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB'nin açılış törenine katıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine yönelik değişim çağrılarında dozu her geçen gün artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan ve koltuğu bırakması gerektiğini savunan İmamoğlu'nun Kurban Bayramı sonrasında bu çağrılarını bir manifestoya çevirip kurmaylarını da açıklaması bekleniyor.

Tüm bu değişim tartışmaları sürerken, partililer de çağrılara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na karşı saflarını netleştirmeye başladı.

Karalar ve Seçer İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'deki değişime öncü olmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği açılışa katıldı.

Karalar ve Seçer, İmamoğlu ile yan yana durarak basın mensuplarına poz verdi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık." diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu. İmamoğlu, bu değişime öncü olabileceği teklifini de yineledi.

#CHP
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Vahap Seçer
#Zeydan Karalar
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