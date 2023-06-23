Saflar netleşiyor: CHP'li başkanlar İstanbul'a gelerek İmamoğlu'nun yanında poz verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB'nin açılış törenine katıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine yönelik değişim çağrılarında dozu her geçen gün artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan ve koltuğu bırakması gerektiğini savunan İmamoğlu'nun Kurban Bayramı sonrasında bu çağrılarını bir manifestoya çevirip kurmaylarını da açıklaması bekleniyor.
Tüm bu değişim tartışmaları sürerken, partililer de çağrılara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na karşı saflarını netleştirmeye başladı.
Karalar ve Seçer İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'deki değişime öncü olmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği açılışa katıldı.
Karalar ve Seçer, İmamoğlu ile yan yana durarak basın mensuplarına poz verdi.