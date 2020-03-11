Gündem Türkiyede ilk koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Hasta erkek, virüs Avrupa temasından bulaştı
ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızda koronavirüse rastladık

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Hasta erkek, virüs Avrupa temasından bulaştı

Doksan gün önce Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı basın açıklamasında kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan bir erkek vatandaşın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, virüsü Avrupa teması üzerinden kaptığı belirlenen hastanın izole edildiğini, genel durumunun iyi olduğunu ve aile bireylerinin hepsinin gözetim altında alındığını kaydetti. Bakan Koca, hasta mahremiyetinin korunması açısından kimliği açıklanmayan hastadan elde edilen verilere göre koronavirüs tanısının erken konulduğuna dikkat çekti. Fahrettin Koca açıklamasında şunları kaydetti: "Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bir hasta topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent'teki yerleşkesinde basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent'teki yerleşkesinde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çin'in Wuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni koronavirüs başka bir çok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik.

Komşu ülkeler bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı.

İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır.

  • Bir vatandaşımızda test sonucu pozitif çıktı
  • Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

Hasta bir erkek ve genel durumu iyi

Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır.

Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.

Anahtar kelimemiz 14

Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım.

Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir.

  • Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemeli
  • Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti.
  • İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir.

Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez

Koranavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez.

Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs şüphelisi bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı
OYNAT 00:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs şüphelisi bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı
Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti' şeklinde konuştu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs salgını olma ihtimali çok yüksek
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