Kritik toplantı ardından Bakan Koca koronavirüs karalarını açıkladı: Yerli solunum cihazının üretimine başlandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Her birinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Haberciler olarak özel bir sorumluluk bilinciyle burada bulunduğunuzu yakından biliyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum.

Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrası konuşuyor https://t.co/9ZFqONN0Dr — #EvdeKal (Yeni Şafak) (@yenisafak) March 23, 2020

Büyüklerimize seslenmek istiyorum

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var, ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız.

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.

Yerli solunum cihazı

Yerli solunum cihazı seri üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara akanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.

Koronavirüsle mücadele çok geniş katılımı gerektiren bir mücadele. Sadece bakanlıkların, devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele değildir. Bu sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği bir mücadeledir. Biz Türkiye'nin insan kaynağından daha fazla yararlanacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz.

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TEKNOLOJİ Koronavirüs salgınına karşı robotlarla mücadele edecekler

İyileşen vakalarımız var

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.

Çin'den getirilen özel ilaçlar

Çin'de etkili olan ilaçtan yeterli miktarda getirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılamak için gayret içinde olacaklar. Çin'den bu sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugun itibariyle başlandı. Ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

OHAL ve sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım.



