Gündem Sağlık Bakanı Koca 12 yeni koronavirüs vakası açıkladı Türkiyedeki hasta sayısı 18 oldu
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca 12 yeni koronavirüs vakası açıkladı: Türkiye'deki hasta sayısı 18 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı. "İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var" ifadelerini kullanan Bakan Koca, Türkiye'deki toplam koronavirüslü hasta sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen yeni vakalarla alakalı Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca'nın paylaşımında, "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerine yer verdi.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
FOTOĞRAF 8
Title
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor.
Title
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.
Title
Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu.
Title
Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek.
Title
İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor.
Title
Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor.
Title
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti.
Title
Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.


Çok önemli Koronavirüs kararları: 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak
GÜNDEM
Çok önemli Koronavirüs kararları: 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak
Gizli belge rezaleti

'Gizli belge' rezaleti

Bakan Koca'dan uyarı: Hassasiyetinizle oynayanlar var.
Milyarlar cepte kalıyor

Milyarlar cepte kalıyor

​ASELSAN ithal tıbbi cihazların yerlisini daha kaliteli üretiyor.
En tehlikeli mekanlar!

En tehlikeli mekanlar!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.
Atina'nın gündemi başka

Atina'nın gündemi başka

​Ellerindeki 27 hurda Apache helikopterini ATAK'la kıyasladılar.
Avrupa'dan geldi <br>6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi
6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.

'Acil' koduyla...

'Acil' koduyla...

Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde.

Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.
80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

​Sağlık sistemi çökme noktası gelen İtalya'da yeni karar.
Ekonomimiz koruma<br>kalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Cemaatle namazı durdurun

Cemaatle namazı durdurun

​Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi.
Ne yazık ki<br>daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki
daha da kötüleşiyor

İtalya'da en yetkili isimden iç karartan açıklama.
20 Mart'tan<br>itibaren başlıyor

20 Mart'tan
itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.
En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki Amerikalıda test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.