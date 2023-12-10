Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye gereken ceza verildi

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 823 lira para cezası uygulandı. D-100 Karayolu'nda siren ve korna çalmasına rağmen ambulansa yol vermeyen otomobilin görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sürücünün O.M.H. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan O.M.H.'ye "Geçiş üstünlüğü olan araçlardan görünür veya duyulur işaret almasına rağmen yol vermemek" maddesinden 436 lira, "Saygısızca araç kullanma" maddesinden 436 lira ve "Sürekli sol şerit ihlali" maddesinden 951 lira olmak üzere toplamda bin 823 lira para cezası uygulandı.