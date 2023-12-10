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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye gereken ceza verildi

Maltepe ilçesinde uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen araç sürücüsüne bin 823 lira ceza uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri paylaşarak yakalanan sürücüye ceza uygulandığını söyledi.

23:15 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezası verildi.
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezası verildi.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, aynı zamanda trafikteki akışı yavaşlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta konuya ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

İnceleme sonucu, ilçedeki D-100 Kuzey Yol'da sol şeritte ilerleyen ambulansın gerekli siren uyarılarına rağmen yol vermeyerek bu şeridi işgal eden araç sürücüsünün O.M.H olduğu tespit edildi.

Polislerce yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlardan görülür veya duyulur işaretler almasına rağmen yol vermeme" maddesinden 436 lira, "saygısızca araç kullanma"dan 436 lira, "sürekli sol şeridi ihlal etme"den de 951 lira olmak üzere toplamda 1823 lira idari para cezası kesildi.

BAKAN KOCA: CEZASI VERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri de içeren paylaşımda bulundu.

Sürücünün cezalandırıldığını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bir araç, diğer araçların da uyarılarına rağmen ambulansa yol vermedi. Tek davranışıyla birden çok kuralı ihlal etti. Cezası da buna göre verildi. Cezanın bir diğer boyutu var: duyarsızlığıyla gündem olmak."



#Maltepe
#Ambulans
#Fahrettin Koca
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